В Петербурге дистанционное обучение оценят с помощью электронного голосования

Член Общественной палаты Санкт-Петербурга, глава регионального Фонда развития гражданского общества, ректор ЛГУ имени Пушкина Станислав Еремеев прокомментировал проведение электронного голосования по оценке дистанционного обучения школьников и оценил перспективу внедрения инноваций в избирательный процесс России.

Как передаёт «Петербургский дневник», сегодня в Петербурге на сайте golos.gov.spb.ru с 10:00 до 14:00 пройдёт электронное голосование, с помощью которого горожане получат возможность оценить систему дистанционного обучения школьников.

В случае успешных результатов тестирования петербургскую разработку электронного голосования предлагают внедрить в избирательный процесс.

«Нам кажется, что сейчас то время и тот час, когда, используя гаджеты, гражданам стоит дать возможность проголосовать по тому или иному вопросу. Темы и вопросы любые — будь то референдум, если у городских властей появится желание, будь то голосование по поправкам в Конституцию, будь то выборы. Технология-то одна. Вопрос только в том, что выбирается предметом голосования», — отметил Станислав Еремеев.

Издание уточняет, что в случае успешных испытаний петербургскую модель электронного голосования предложат для проведения выборов по всей стране.