В Петербурге дистанционное обучение оценят с помощью электронного голосования

Короткая ссылка
Член Общественной палаты Санкт-Петербурга, глава регионального Фонда развития гражданского общества, ректор ЛГУ имени Пушкина Станислав Еремеев прокомментировал проведение электронного голосования по оценке дистанционного обучения школьников и оценил перспективу внедрения инноваций в избирательный процесс России.
В Петербурге дистанционное обучение оценят с помощью электронного голосования
  • © РИА Новости

Как передаёт «Петербургский дневник», сегодня в Петербурге на сайте golos.gov.spb.ru с 10:00 до 14:00 пройдёт электронное голосование, с помощью которого горожане получат возможность оценить систему дистанционного обучения школьников. 

В случае успешных результатов тестирования петербургскую разработку электронного голосования предлагают внедрить в избирательный процесс.

«Нам кажется, что сейчас то время и тот час, когда, используя гаджеты, гражданам стоит дать возможность проголосовать по тому или иному вопросу. Темы и вопросы любые — будь то референдум, если у городских властей появится желание, будь то голосование по поправкам в Конституцию, будь то выборы. Технология-то одна. Вопрос только в том, что выбирается предметом голосования», — отметил Станислав Еремеев.

Издание уточняет, что в случае успешных испытаний петербургскую модель электронного голосования предложат для проведения выборов по всей стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить