Полевой госпиталь в Буйнакске начал принимать первых пациентов

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Медицинский персонал полевого многопрофильного госпиталя в дагестанском Буйнакске начал приём первых пациентов. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Все обратившиеся с жалобами пациенты проходят медицинское обследование, сдают анализ на наличие возбудителя COVID-19, получают необходимое лечение и находятся под постоянным наблюдением квалифицированных специалистов», — приводит РИА Новости сообщение.

В распоряжении госпиталя находятся аппараты искусственной вентиляции лёгких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, гематологические и биохимические анализаторы крови, ПЦР-лаборатория для исследований.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Южного военного округа развернули в Буйнакске полевой госпиталь на 100 мест для пациентов с коронавирусом.

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