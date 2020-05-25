Полевой госпиталь в Буйнакске начал принимать первых пациентов
«Все обратившиеся с жалобами пациенты проходят медицинское обследование, сдают анализ на наличие возбудителя COVID-19, получают необходимое лечение и находятся под постоянным наблюдением квалифицированных специалистов», — приводит РИА Новости сообщение.
В распоряжении госпиталя находятся аппараты искусственной вентиляции лёгких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, гематологические и биохимические анализаторы крови, ПЦР-лаборатория для исследований.
Ранее сообщалось, что военнослужащие Южного военного округа развернули в Буйнакске полевой госпиталь на 100 мест для пациентов с коронавирусом.