В Госдуме предложили изменить возраст начисления надбавки к пенсии

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Парламентарии от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий начислять надбавку к пенсии не с 80 лет, а с 75. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу одного из авторов этого проекта, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова

Отмечается, что соавторами этой инициативы также выступили вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, депутаты Борис Пайкин, Дмитрий Свищев и сенатор Сергей Леонов.

Согласно закону «О страховых пенсиях» лицам, достигшим возраста 80 лет, устанавливается повышение в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.

В пояснительной записке говорится, что Соответствующий законопроект предлагает «внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет».

Ранее газета «Известия» сообщала, что Министерство труда России предложило смягчить условия для досрочного выхода на пенсию в качестве меры по восстановлению экономики страны.

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