Глава Крыма издал указ о платном пребывании туристов в обсерваторах

Короткая ссылка
Глава Крыма Сергей Аксёнов подписал указ, согласно которому с 24 мая становится платным пребывание в обсерваторах полуострова людей, прибывших в республику без конкретной цели.

«Обеспечить изоляцию в условиях обсерватора на срок 14 календарных дней со дня прибытия в Республику Крым для непрерывного медицинского наблюдения и обследования по адресу, указанному в уведомлении о нахождении в режиме изоляции в условиях обсерватора. Расходы обсерватора, связанные с пребыванием в нём граждан, в том числе лабораторным исследованием на COVID-19, оплачиваются указанными гражданами», — говорится в указе.

Также там сказано, что расходы обсерватора, связанные с пребыванием в нём граждан, прибывших в Крым в командировку, в том числе расходы на лабораторные исследования на COVID-19, оплачиваются работодателем.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что жителей других регионов России, приезжающих на полуостров без конкретной цели, будут помещать в обсерваторы за свой счёт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить