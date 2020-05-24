Глава Крыма издал указ о платном пребывании туристов в обсерваторах

Глава Крыма Сергей Аксёнов подписал указ, согласно которому с 24 мая становится платным пребывание в обсерваторах полуострова людей, прибывших в республику без конкретной цели.

«Обеспечить изоляцию в условиях обсерватора на срок 14 календарных дней со дня прибытия в Республику Крым для непрерывного медицинского наблюдения и обследования по адресу, указанному в уведомлении о нахождении в режиме изоляции в условиях обсерватора. Расходы обсерватора, связанные с пребыванием в нём граждан, в том числе лабораторным исследованием на COVID-19, оплачиваются указанными гражданами», — говорится в указе.

Также там сказано, что расходы обсерватора, связанные с пребыванием в нём граждан, прибывших в Крым в командировку, в том числе расходы на лабораторные исследования на COVID-19, оплачиваются работодателем.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что жителей других регионов России, приезжающих на полуостров без конкретной цели, будут помещать в обсерваторы за свой счёт.