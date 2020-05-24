В ОНК рассказали об условиях содержания напавшего на банк в Москве

Задержанный за нападение на отделение Альфа-банка в центре Москвы Андрей Барышников помещён в ИВС на Петровке, 38. Об этом RT сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Мария Литвинович.

«Задержанный помещён в двухместную камеру в ИВС ГУ МВД России по городу Москве на улице Петровке. Ведёт себя очень спокойно, никакой агрессии не проявляет», — сказала правозащитница.

Задержанный считает, что в камере в связи с отключением отопления прохладно. Члены комиссии дали рекомендацию проверить соблюдение температурного режима в камерах.

Днём 23 мая 34-летний Алексей Барышников вошёл в отделение Альфа-банка в Москве на Земляном Валу и заявил, что у него есть взрывное устройство. Конкретных требований он не предъявлял. В ходе спецоперации Барышников был задержан, а заложник освобождён.

Мотив своих действий задержанный членам ОНК не пояснил.