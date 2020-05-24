В ОНК рассказали об условиях содержания напавшего на банк в Москве
- АГН «Москва»
«Задержанный помещён в двухместную камеру в ИВС ГУ МВД России по городу Москве на улице Петровке. Ведёт себя очень спокойно, никакой агрессии не проявляет», — сказала правозащитница.
Задержанный считает, что в камере в связи с отключением отопления прохладно. Члены комиссии дали рекомендацию проверить соблюдение температурного режима в камерах.
Днём 23 мая 34-летний Алексей Барышников вошёл в отделение Альфа-банка в Москве на Земляном Валу и заявил, что у него есть взрывное устройство. Конкретных требований он не предъявлял. В ходе спецоперации Барышников был задержан, а заложник освобождён.
Мотив своих действий задержанный членам ОНК не пояснил.
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