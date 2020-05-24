Под Астраханью 16 человек госпитализировали после ДТП с автобусом

В Астраханской области опрокинулся пассажирский автобус, в котором находились 16 человек, всех их госпитализировали. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

«В маршрутке находились 16 человек, все госпитализированы», — заявили в ведомстве.

По данным главка, авария произошла возле посёлка Белый Ильмень. На месте ДТП работают спасатели.

Также в МЧС заявили, что, по предварительным данным, погибших в результате произошедшего нет. Пострадавших госпитализируют в больницу в Астрахани.

Ранее следователи начали проверку по факту аварии с участием маршрутного микроавтобуса в Саратове.