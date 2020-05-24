Под Астраханью 16 человек госпитализировали после ДТП с автобусом
- РИА Новости
«В маршрутке находились 16 человек, все госпитализированы», — заявили в ведомстве.
По данным главка, авария произошла возле посёлка Белый Ильмень. На месте ДТП работают спасатели.
Также в МЧС заявили, что, по предварительным данным, погибших в результате произошедшего нет. Пострадавших госпитализируют в больницу в Астрахани.
Ранее следователи начали проверку по факту аварии с участием маршрутного микроавтобуса в Саратове.