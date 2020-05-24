В Петербурге при пожаре погиб участник группы Bad Balance
- @ sheff_badb
«Купера больше нет... 23 мая Купер (Роман Алексеев) сгорел во время пожара в Выборгском районе Петербурга», — указано в сообщении.
Также во время пожара погибла мать Алексеева Людмила, добавили в группе.
Как передаёт РИА Новости, 23 мая в Выборгском районе Петербурга произошёл пожар в квартире на восьмом этаже, погибли два человека. Площадь пожара составила 20 кв. м.
Ранее трое детей погибли при пожаре в частном доме в Ярославской области.