В Петербурге при пожаре погиб участник группы Bad Balance

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В Санкт-Петербурге в результате пожара погиб участник хип-хоп-группы Bad Balance Роман Алексеев. Об этом говорится в сообщении на сайте коллектива.
В Петербурге при пожаре погиб участник группы Bad Balance
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«Купера больше нет... 23 мая Купер (Роман Алексеев) сгорел во время пожара в Выборгском районе Петербурга», — указано в сообщении.

Также во время пожара погибла мать Алексеева Людмила, добавили в группе.

Как передаёт РИА Новости, 23 мая в Выборгском районе Петербурга произошёл пожар в квартире на восьмом этаже, погибли два человека. Площадь пожара составила 20 кв. м.

Ранее трое детей погибли при пожаре в частном доме в Ярославской области.

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