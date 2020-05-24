В Дагестане возбуждено дело после ликвидации шести боевиков

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В пресс-службе управления Следственного комитета России по Дагестану сообщили о возбуждении уголовного дела после ликвидации шести боевиков.
В Дагестане возбуждено дело после ликвидации шести боевиков
  • РИА Новости

«Дело возбуждено по ст. 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и ч. 2 ст. 222 («Незаконный оборот оружия») УК России», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

По предварительным сведениям следствия, уничтоженные лица являлись участниками так называемой эндирейской бандгруппы. На месте происшествия было обнаружено и изъято различное огнестрельное оружие, большое количество боеприпасов и продуктов питания.

22 мая сообщалось, что в Дагестане нейтрализовали шесть боевиков, которые планировали совершить теракты. 

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