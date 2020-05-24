В Дагестане возбуждено дело после ликвидации шести боевиков
- РИА Новости
«Дело возбуждено по ст. 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и ч. 2 ст. 222 («Незаконный оборот оружия») УК России», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.
По предварительным сведениям следствия, уничтоженные лица являлись участниками так называемой эндирейской бандгруппы. На месте происшествия было обнаружено и изъято различное огнестрельное оружие, большое количество боеприпасов и продуктов питания.
22 мая сообщалось, что в Дагестане нейтрализовали шесть боевиков, которые планировали совершить теракты.