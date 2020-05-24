Володин заявил о попытках США дестабилизировать ситуацию в России

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что Соединённые Штаты пытаются дестабилизировать ситуацию в России путём вброса дезинформации касательно ситуации с коронавирусом и рейтингов власти в России. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.

По словам Володина, в 1991 году Соединённые Штаты много сделали для распада СССР. Он отметил, что «распад Советского союза был бы невозможен, если бы его руководство не допустило многих ошибок и не потеряло доверие граждан страны».

Володин добавил, что сегодня ситуация в России другая.

«Президент опирается на поддержку граждан, он многое сделал для России и постоянно показывает свою эффективность. США понимают, что это сильная сторона России... Поэтому атаки Соединённых Штатов направлены исключительно на дискредитацию президента, ключевых институтов власти, ведущих политиков для того, чтобы подорвать доверие и ослабить их», — сказал спикер Госдумы.

Володин заявил, что США планируют «сделать Россию как можно слабее, а затем её расчленить». По его словам, для этого им нужны послушные политики, которые бы руководствовались интересами США, а не граждан России.

«Беспрецедентное давление на Россию, вбросы дезинформации, а также вмешательство во внутренние дела государства вызваны пошатнувшимся положением США в мире», — отметил он.

По словам спикера, Россия обогнала США в военно-технологическом развитии, а Китай стал обгонять их в экономике и технологическом развитии.

«Для того чтобы сохранить господствующее положение, США идут на крайности, которые ранее себе не позволяли, как в отношении Китая, так и в отношении России», — подчеркнул Володин.

Он добавил, что США поддерживают постоянный контакт с некоторыми оппозиционными политиками и рядом СМИ и блогеров.

«Но часть из них, возможно, даже не осознают, что они в этой конструкции пешки, которых используют для разрушения их же страны», — считает спикер Госдумы.

По его словам, необходимо понимать это и противостоять вмешательству во внутренние дела России.

Ранее посольство России в США призвало агентство Bloomberg извиниться перед аудиторией за дезинформацию о рейтинге президента России.