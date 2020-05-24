В Москве отменили 1600 штрафов за ошибку при привязке авто к пропуску

В Москве отменили более 1,6 тыс. штрафов автовладельцам, которые допустили ошибку во время привязки автомобиля к цифровому пропуску. Об этом информирует пресс-служба Департамента транспорта.

В сообщении говорится, что за вчерашний день МАДИ отменила ещё 285 штрафов автовладельцам.

«МАДИ отменила уже более 1600 штрафов — тем автовладельцам, которые случайно ввели неточно букву или цифру в номере автомобиля, когда привязывали его к цифровому пропуску», — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее сообщалось, что если водитель ошибся при привязке автомобиля к цифровому пропуску, то он может обратиться сразу на порталы mos.ru и avtocod.ru для обжалования штрафа.