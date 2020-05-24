Захарова подвергла критике позицию США по ДОН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США не собирались обсуждать с Россией претензии по Договору по открытому небу (ДОН).

«Они говорили, что у них много претензий к России. Каждый раз это были новые претензии, которые они ничем не могли ни подтвердить, и, самое главное, в рамках имеющегося механизма не собирались даже с нами обсуждать», — цитирует РИА Новости Захарову.

Она отметила, что США придумывали новые объяснения каждые полгода для подготовки общественного мнения.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что предположения о том, что российская сторона могла использовать наблюдательные полёты в рамках Договора по открытому небу для наведения вооружений, вызывают хохот.