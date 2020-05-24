В Ингушетии произошло землетрясение

Землетрясение произошло в посёлке и двух городах в Ингушетии, информации о разрушениях не поступало.

«На территории сельского поселения Троицкое Сунженского района, а также в городах Сунжа и Карабулак ощущались колебания почвы», — говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в Серноводском муниципальном районе Чеченской Республики, между сельскими поселениями Серноводское и Ассиновское.

Жалоб от населения о материальном ущербе не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 3,6 было зафиксировано на территории Усть-Большерецкого района Камчатского края.