СК возбудил дело из-за гибели людей при пожаре в Ярославской области

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Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью четырёх человек, включая трёх детей, в результате пожара в частном доме в деревне Тараканово Ярославской области.
СК возбудил дело из-за гибели людей при пожаре в Ярославской области
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте регионального отделения СК.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», — говорится в заявлении.

В настоящий момент на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления. 

Ранее трое детей и взрослый погибли в результате возгорания, которое произошло в частном доме в деревне Тараканово Ярославской области.

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