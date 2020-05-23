СК возбудил дело из-за гибели людей при пожаре в Ярославской области
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте регионального отделения СК.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», — говорится в заявлении.
В настоящий момент на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления.
Ранее трое детей и взрослый погибли в результате возгорания, которое произошло в частном доме в деревне Тараканово Ярославской области.