В Воронеже у двух чиновников подтвердился коронавирус

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В Воронеже выявили коронавирус у замглавы городской администрации Людмилы Бородиной и руководителя городского управления физической культуры и спорта Александра Бахтина.
В Воронеже у двух чиновников подтвердился коронавирус
  • © Денис Абрамов
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«Мне очень жаль, что коллеги всё-таки заболели. Увы, от этого сейчас не застрахован ни один человек, который должен продолжать работу», — заявил глава администрации Воронежа Вадим Кстенин.

По его словам, в течение последних дней были взяты анализы у всех сотрудников, с которыми они контактировали. 

«Взято 113 тестов, коронавирусной инфекции не выявлено ни у кого», — сообщил Кстенин.

Всего в регионе выявлено 1419 случаев коронавирусной инфекции. 918 человек выздоровели, 16 скончались.

Ранее в Астрахани зафиксировали вспышку коронавируса в интернате для престарелых.

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