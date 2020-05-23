В Воронеже у двух чиновников подтвердился коронавирус
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мэрии.
«Мне очень жаль, что коллеги всё-таки заболели. Увы, от этого сейчас не застрахован ни один человек, который должен продолжать работу», — заявил глава администрации Воронежа Вадим Кстенин.
По его словам, в течение последних дней были взяты анализы у всех сотрудников, с которыми они контактировали.
«Взято 113 тестов, коронавирусной инфекции не выявлено ни у кого», — сообщил Кстенин.
Всего в регионе выявлено 1419 случаев коронавирусной инфекции. 918 человек выздоровели, 16 скончались.
Ранее в Астрахани зафиксировали вспышку коронавируса в интернате для престарелых.