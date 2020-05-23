В Совфеде предложили создать авиахабы с госпиталями и обсерваторами

В Совете Федерации намерены обратиться в правительство России с предложением разработать федеральную программу перераспределения авиапассажиропотока с созданием нескольких авиахабов с инфраструктурой их противоэпидемического обеспечения из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на перечень мероприятий Совфеда по совершенствованию законодательства России в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях.

«Обратиться в правительство России с предложением включить в план мероприятий по реализации «Стратегии развития здравоохранения России на период до 2025 года» мероприятия по модернизации системы здравоохранения с учётом опыта работы в условиях новых вызовов и противодействия распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в сообщении.

В частности, в Совфеде предлагают разработать федеральную программу перераспределения авиапассажиропотока с созданием нескольких авиахабов в России и инфраструктуры их противоэпидемического обеспечения.

Так, в эту инфраструктуру должны войти дополнительные инфекционные госпитали, обсерваторы, запасы средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств.

Ранее Росавиация сообщила, что пассажиров самолётов во время полёта обяжут носить маски и перчатки из-за эпидемии коронавируса.