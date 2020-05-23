Хуснуллин внёс в кабмин поправку об ускорении завершения долгостроев

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Зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что внёс в кабинет министров предложение об ускорении процесса достройки долгостроев.
Хуснуллин внёс в кабмин поправку об ускорении завершения долгостроев
  • © Екатерина Штукина
  • РИА Новости

По его словам, в России на сегодняшний день официально зарегистрировано около 200 тыс. дольщиков. Он отметил, что «нужно понимать, что решить проблему за один день или месяц нельзя», на это требуется около 500 млрд рублей.

«Я могу обрадовать дольщиков: я внёс поправку о том, как ускорить этот процесс, в правительство», — приводит его слова РИА Новости. 

Хуснуллин надеется, что за счёт поправок удастся сократить скорость принятия решений «минимум на два-три месяца».

Вице-премьер добавил, что к настоящему времени общая площадь долгостроев достигает 10 млн кв. м.

В декабре 2019 года председатель Счётной палаты Алексей Кудрин предложил несколько способов решения проблемы долгостроев в России.

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