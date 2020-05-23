В Ростовской области за сутки выявили 353 случая коронавируса

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В Ростовской области за сутки выявили 353 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19, общее их число достигло 3417.
В Ростовской области за сутки выявили 353 случая коронавируса
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом сообщили в правительстве региона со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Отмечается, что «показатель заболевших коронавирусом на 100 тыс. населения — 81,3, коэффициент распространения инфекции составляет 1,7».

«Выздоровели за последние сутки 89 человек. За весь период в области выздоровели уже 1200 заболевших... За весь период жертвами новой коронавирусной инфекции в Ростовской области стали 34 человека», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в России в течение суток зафиксировали 9434 случая заболевания COVID-19. Общее число подтверждённых случаев достигло 335 882.

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