В Крыму оценили отказ Украины участвовать в заседании СБ ООН
- Reuters
«Ничего удивительно в том, что Украина проигнорировала уникальное заседание по формуле Арриа, нет. Украине не нужна правда о жизни крымчан, ей нужна финансовая и политическая выгода», — цитирует её РИА Новости.
Также Гридчина считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо срочно обновить дипломатический корпус страны.
Ранее постоянное представительство России при ООН сообщило, что Украина, Великобритания, США и Эстония не приняли участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвящённом ситуации в Крыму.