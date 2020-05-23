В Крыму оценили отказ Украины участвовать в заседании СБ ООН

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Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина прокомментировала отказ представителей Украины и ряда западных стран участвовать в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по формуле Арриа.
В Крыму оценили отказ Украины участвовать в заседании СБ ООН
  • Reuters

«Ничего удивительно в том, что Украина проигнорировала уникальное заседание по формуле Арриа, нет. Украине не нужна правда о жизни крымчан, ей нужна финансовая и политическая выгода», — цитирует её РИА Новости.

Также Гридчина считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо срочно обновить дипломатический корпус страны. 

Ранее постоянное представительство России при ООН сообщило, что Украина, Великобритания, США и Эстония не приняли участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвящённом ситуации в Крыму.

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