Роспотребнадзор рассказал о проверках функционирующих объектов Москвы

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Управление Роспотребнадзора по Москве с 1 мая провело 4166 мероприятий по контролю соблюдения противоэпидемического режима на объектах города.
Роспотребнадзор рассказал о проверках функционирующих объектов Москвы
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Никеричев

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В целом с 1 мая 2020 года управлением проведено 4166 мероприятий по контролю соблюдения противоэпидемического режима на объектах города, в том числе 3679 мониторинговых мероприятий, в ходе которых нарушения установлены на 1224 объектах (в 33,2% случаев), и 487 проверок, все с нарушениями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «чаще всего нарушения в ходе мониторинговых обследований были установлены на объектах торговли продуктами питания (51%), транспорта (31%), торговли непродовольственными товарами (29%), общественного питания (24%), торговли детскими товарами (26%), реже всего нарушения отмечались на промышленных объектах (16%)».

Ранее «Янтарный край» сообщал, что прокуратура Центрального района Калининграда провела проверку по вопросу исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства в магазинах продуктов.

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