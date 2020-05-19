В Госдуме оценили безопасность уличной торговли
- РИА Новости
В беседе с Inforeactor он призвал поддержать малый бизнес в сложившейся ситуации.
«Уличную торговлю нужно обязать торговать правильно. В крупных городах у некоторых семей нет выбора, кроме как идти и продавать сейчас фрукты и овощи. Нужно разрешить торговлю, обеспечив людей масками и перчатками. Так продажи станут более эффективными», — подчеркнул Власов.
По словам парламентария, в период тяжёлой экономической ситуации уличная торговля должна быть под надзором.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что прокуратура Центрального района Калининграда провела проверку по вопросу исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства в магазинах продуктов.