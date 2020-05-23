Минкультуры намерено в конце лета обсудить рассадку зрителей в театрах
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.
«Принцип рассадки зрителей в театрах Минкультуры России будет решать совместно с Роспотребнадзором в конце лета», — говорится в сообщении.
Замминистра культуры Алла Манилова отметила, что «в любой стране театры открываются на последней фазе снятия ограничений».
«Мы очень надеемся, что в сентябре эта фаза наконец настанет», — заявила она.
Она отметила, что «тогда театр законно сможет позволить себе такую рассадку, которая не будет убивать ни живую энергию театра, ни его экономику».
«Опираясь и на опыт наших зарубежных коллег, которые чуть раньше нас начали этот путь и используют в том числе «шахматную» рассадку. Мы обсуждаем это уже несколько недель в ежедневных (не фигурально — фактически) контактах с руководителями театров», — сообщила Манилова.
По её словам, «летом, в конце июля — начале августа» ведомство планирует направить на согласование в Роспотребнадзор «тот вариант рассадки и иных условий санитарной безопасности, который сочтёт оптимальным театральное сообщество».
Ранее министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что ведомство рассматривает возможность варианта рассадки зрителей в театрах в шахматном порядке.