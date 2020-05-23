Путин поручил снизить риски заболевания коронавирусом вахтовиков ТЭК

Президент России Владимир Путин поручил правительству усилить контроль за работой по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на объектах топливно-энергетического комплекса, работающих вахтовым методом.

Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений президента.

В частности, глава государства поручил кабмину до 15 июня «обеспечить усиление контроля за организацией деятельности, направленной на снижение рисков распространения» коронавируса на объектах предприятий ТЭК, функционирующих вахтовым методом.

Ранее главный врач Усинской ЦРБ Максим Чуркин рассказал об очаге коронавируса среди вахтовиков на месторождении нефти в Усинском районе Республики Коми.