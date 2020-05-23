Прокуратура начала проверку из-за пожара в больнице в Зеленодольске

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Прокуратура Татарстана организовала проверку в связи с пожаром в больнице Зеленодольска, в результате которого погибли три человека. Об этом говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры России.
Прокуратура начала проверку из-за пожара в больнице в Зеленодольске
  • © РИА Новости

«В ходе проверки сотрудники прокуратуры совместно с МЧС установят причины произошедшего, оценят соблюдение в больнице требований пожарной безопасности, а также действия сотрудников медучреждения в режиме ЧС», — указано в сообщении.

Ход проверки находится на контроле прокурора республики.

Кроме того, прокуратура взяла на контроль расследование дела, возбуждённого следственными органами после пожара.

В результате пожара в больнице Зеленодольска погибли три человека.

СК возбудил дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности».

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