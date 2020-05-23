Прокуратура начала проверку из-за пожара в больнице в Зеленодольске
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«В ходе проверки сотрудники прокуратуры совместно с МЧС установят причины произошедшего, оценят соблюдение в больнице требований пожарной безопасности, а также действия сотрудников медучреждения в режиме ЧС», — указано в сообщении.
Ход проверки находится на контроле прокурора республики.
Кроме того, прокуратура взяла на контроль расследование дела, возбуждённого следственными органами после пожара.
В результате пожара в больнице Зеленодольска погибли три человека.
СК возбудил дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности».