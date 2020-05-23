Уголовное дело возбуждено после пожара в больнице в Зеленодольске

Короткая ссылка
По факту гибели пациентов в результате пожара в больнице в городе Зеленодольске республики Татарстан возбуждено уголовное дело.
Уголовное дело возбуждено после пожара в больнице в Зеленодольске
  • © vk.com/mchs.tatarstan

«Возбуждено уголовное дело по ст. 219 УК России (нарушение требований пожарной безопасности)», — говорится в сообщении на сайте следственного управления СК России по региону.

Отмечается, что согласно предварительным данным, пожар произошёл в палате сосудистого отделения, в которой находилось четверо мужчин.

В настоящее время следователи осматривают место происшествия.

Ранее стало известно, что среди пострадавших и эвакуированных в результате пожара в больнице в Зеленодольске нет пациентов с коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить