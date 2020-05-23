Уголовное дело возбуждено после пожара в больнице в Зеленодольске
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«Возбуждено уголовное дело по ст. 219 УК России (нарушение требований пожарной безопасности)», — говорится в сообщении на сайте следственного управления СК России по региону.
Отмечается, что согласно предварительным данным, пожар произошёл в палате сосудистого отделения, в которой находилось четверо мужчин.
В настоящее время следователи осматривают место происшествия.
Ранее стало известно, что среди пострадавших и эвакуированных в результате пожара в больнице в Зеленодольске нет пациентов с коронавирусом.