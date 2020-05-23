Уголовное дело возбуждено после пожара в больнице в Зеленодольске

По факту гибели пациентов в результате пожара в больнице в городе Зеленодольске республики Татарстан возбуждено уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 219 УК России (нарушение требований пожарной безопасности)», — говорится в сообщении на сайте следственного управления СК России по региону.

Отмечается, что согласно предварительным данным, пожар произошёл в палате сосудистого отделения, в которой находилось четверо мужчин.

В настоящее время следователи осматривают место происшествия.

Ранее стало известно, что среди пострадавших и эвакуированных в результате пожара в больнице в Зеленодольске нет пациентов с коронавирусом.