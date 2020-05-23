У эвакуированных после пожара в Зеленодольске пациентов нет коронавируса

Среди пострадавших и эвакуированных в результате пожара в больнице в Зеленодольске нет пациентов с коронавирусом.

«Пациентов с коронавирусом не было среди эвакуированных и пострадавших», — цитирует ТАСС сообщение Минздрава региона.

Отмечается, что всего в соседний корпус было эвакуировано 88 пациентов.

Согласно предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание.

Ранее стало известно, что пожар в помещении больницы в Зеленодольске в Республике Татарстан, в результате которого погибли два человека, ликвидирован.