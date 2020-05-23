У эвакуированных после пожара в Зеленодольске пациентов нет коронавируса
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«Пациентов с коронавирусом не было среди эвакуированных и пострадавших», — цитирует ТАСС сообщение Минздрава региона.
Отмечается, что всего в соседний корпус было эвакуировано 88 пациентов.
Согласно предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание.
Ранее стало известно, что пожар в помещении больницы в Зеленодольске в Республике Татарстан, в результате которого погибли два человека, ликвидирован.