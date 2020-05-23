В Новосибирской области выявили 83 новых случая коронавируса

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В Новосибирской области за сутки выявлено 83 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Новосибирской области выявили 83 новых случая коронавируса
  • © РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на оперштаб региона.

Общее число выявленных случаев в регионе достигло 2043.

882 человека выздоровели, 27 пациентов скончались.

Ранее сообщалось, что число зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом в Приморском крае за сутки возросло на 53 и достигло 1595.

Депутат Госдумы врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал в беседе с ФАН необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирус.

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