В Кузбассе выявили 15 новых случаев коронавируса за сутки

В Кузбассе выявили 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Отмечается, что всего в регионе выявили 406 случаев коронавируса.

«Восемь пациентов, получавших лечение, выздоровели. Тесты показали отсутствие у них вируса. Таким образом, в Кузбассе 138 человек вылечились от коронавируса», — говорится в сообщении.

Семь человек с COVID-19 скончались.

Ранее сообщалось, что число зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом в Приморском крае за сутки возросло на 53 и достигло 1595.

Ранее депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал в беседе с ФАН необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирус.