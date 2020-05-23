В Кузбассе выявили 15 новых случаев коронавируса за сутки
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Отмечается, что всего в регионе выявили 406 случаев коронавируса.
«Восемь пациентов, получавших лечение, выздоровели. Тесты показали отсутствие у них вируса. Таким образом, в Кузбассе 138 человек вылечились от коронавируса», — говорится в сообщении.
Семь человек с COVID-19 скончались.
Ранее сообщалось, что число зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом в Приморском крае за сутки возросло на 53 и достигло 1595.
Ранее депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал в беседе с ФАН необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирус.