В Кузбассе выявили 15 новых случаев коронавируса за сутки

Короткая ссылка
В Кузбассе выявили 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки. Об этом сообщается на сайте правительства региона.
В Кузбассе выявили 15 новых случаев коронавируса за сутки
  • © РИА Новости

Отмечается, что всего в регионе выявили 406 случаев коронавируса.

«Восемь пациентов, получавших лечение, выздоровели. Тесты показали отсутствие у них вируса. Таким образом, в Кузбассе 138 человек вылечились от коронавируса», — говорится в сообщении.

Семь человек с COVID-19 скончались.

Ранее сообщалось, что число зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом в Приморском крае за сутки возросло на 53 и достигло 1595.

Ранее депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал в беседе с ФАН необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирус.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить