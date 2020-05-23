В Совфеде предложили выделять жильё из маневренного фонда для самоизоляции

Российские сенаторы разрабатывают законопроект с целью предоставления возможности обеспечения жильём из маневренного фонда заболевших коронавирусом граждан с целью обеспечения самоизоляции.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса.

«Комитет занимается разработкой законопроекта, устанавливающего возможность по обеспечению заражённых лиц, больных, жилыми помещениями для соблюдения режима необходимой самоизоляции», — сказал Клишас.

Отмечается, что в скором времени планируется внести эту инициативу на рассмотрение парламента.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить новые рекомендации по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и касательно ситуации в экономике.