Подготовлены предложения об ужесточении наказания за пожар по неосторожности
- АГН «Москва»
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«МЧС России подготовлены и направлены в правительство РФ предложения по ужесточению ответственности в части увеличения санкций, предусмотренных ст. 168 УК РФ, за действия, связанные с неосторожным обращением с огнём», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.
Отмечается, что ужесточение предусматривается за причинение пожара с большим материальным ущербом.
Уточняется, что данные меры включают в себя пожары в результате сжигания сухой травы.
Ранее стало известно, что при пожаре в помещении больницы в городе Зеленодольске в Республике Татарстан погибли три человека, ещё четыре человека пострадали, проведена эвакуация.