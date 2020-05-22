В Подмосковье разрешат пользоваться каршерингом

В Московской области с понедельника, 25 мая, разрешено пользоваться каршерингом при сроке аренды автомобиля не менее пяти дней.

Документ опубликован на интернет-портале подмосковного правительства.

«С 25 мая 2020 года не подлежит приостановлению оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга) на срок не менее, чем на пять календарных дней при условии передачи автомобилей новому получателю услуги только после проведения дезинфекции автомобиля, в том числе внутренних частей автомобиля и внешних поверхностей автомобиля, с которыми контактируют получатели услуг», — говорится в нём.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, разрешающий пользование каршерингом в столице с 25 мая.