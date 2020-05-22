В Подмосковье разрешат пользоваться каршерингом

Короткая ссылка
В Московской области с понедельника, 25 мая, разрешено пользоваться каршерингом при сроке аренды автомобиля не менее пяти дней.
В Подмосковье разрешат пользоваться каршерингом
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

Документ опубликован на интернет-портале подмосковного правительства.

«С 25 мая 2020 года не подлежит приостановлению оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга) на срок не менее, чем на пять календарных дней при условии передачи автомобилей новому получателю услуги только после проведения дезинфекции автомобиля, в том числе внутренних частей автомобиля и внешних поверхностей автомобиля, с которыми контактируют получатели услуг», — говорится в нём.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, разрешающий пользование каршерингом в столице с 25 мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить