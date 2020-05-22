В Махачкале введут карантин на время Ураза-байрама

Махачкалу на период празднования Уразы-байрама временно закрывают на въезд и выезд в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в городе.

«В период празднования священного для всех мусульман праздника Ураза-байрам, с 23 по 26 мая будет введен карантин в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе и в целях недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении на сайте администрации столицы Дагестана.

Отмечается, что режим предполагает ограничение въезда и выезда из города, в том числе пешим ходом.

Ранее сообщалось, что передвижение по Чечне будет запрещено в период празднования Ураза-байрама (с 23 по 26 мая) для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.