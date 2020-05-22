Посол заявил об отсутствии заражения коронавирусом у россиян в США

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что подтверждённых случаев инфицирования россиян коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории США пока не зафиксировано.

«Каждый день я получаю сводку о том, что происходит с россиянами, есть ли какие-то случаи. На сегодняшний день не могу подтвердить ни одного случая заражения россиян на территории США», — сказал Антонов во время онлайн-брифинга.

Как ранее заявил госсекретарь США Майк Помпео, американская сторона полагает, что пандемия нанесла ущерб в размере $9 трлн.

Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить флаги в память об американцах, скончавшихся в связи с коронавирусной инфекцией.