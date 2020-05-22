Программа Брилёва «Вести в субботу» не выйдет из-за коронавируса

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Ведущий программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1» Сергей Брилёв сообщил, что передача не выйдет в эфир 23 мая из-за карантина, введённого в связи с инфицированием одного из сотрудников редакции коронавирусной инфекцией COVID-19. 
Программа Брилёва «Вести в субботу» не выйдет из-за коронавируса
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Бродит всё-таки, ещё как бродит вирус... Благодаря тому обстоятельству, что на субботу пришлось 9 мая (когда верстка канала другая), никто не заметил мою предыдущую самоизоляцию. К счастью, заразившийся и заболевший тогда мой ближайший соратник с тех пор выписался», — написал Брилёв в Facebook.

Он отметил, что заболел ещё один сотрудник, с которым у создателей передачи был контакт. Брилёв сообщил, что тесты на коронавирусную инфекцию у всей бригады показали отрицательный результат.

«Но правила есть правила. Мы обязаны уйти в самоизоляцию. В эту субботу в эфире нас не будет», — добавил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице необходимо сохранять строгие меры для борьбы с коронавирусной инфекцией, в том числе самоизоляцию, масочный режим и выдачу пропусков.

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