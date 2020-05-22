В России в реанимации находятся порядка 2,5 тысячи человек с COVID-19

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в целом по стране в реанимации находятся порядка 2,5 тыс. человек с коронавирусной инфекцией COVID-19.
В России в реанимации находятся порядка 2,5 тысячи человек с COVID-19
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Реанимационные койки позволяют нам чувствовать себя более уверенно... И количество пациентов в последнюю неделю стабилизировалось. В общей сети это порядка 108—109 тыс. человек и порядка где-то 2,5 тыс. человек — в реанимационных отделениях», — приводит РИА Новости слова Мурашко.

Он отметил, что перегрузки в реанимационных отделениях нет.

Мурашко добавил, что федеральные специалисты консультируют каждого пациента, находящегося на реанимационной койке, на искусственной вентиляции лёгких.

Ранее Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса.

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