В России в реанимации находятся порядка 2,5 тысячи человек с COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в целом по стране в реанимации находятся порядка 2,5 тыс. человек с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Реанимационные койки позволяют нам чувствовать себя более уверенно... И количество пациентов в последнюю неделю стабилизировалось. В общей сети это порядка 108—109 тыс. человек и порядка где-то 2,5 тыс. человек — в реанимационных отделениях», — приводит РИА Новости слова Мурашко.

Он отметил, что перегрузки в реанимационных отделениях нет.

Мурашко добавил, что федеральные специалисты консультируют каждого пациента, находящегося на реанимационной койке, на искусственной вентиляции лёгких.

Ранее Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса.