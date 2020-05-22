В России в реанимации находятся порядка 2,5 тысячи человек с COVID-19
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- РИА Новости
«Реанимационные койки позволяют нам чувствовать себя более уверенно... И количество пациентов в последнюю неделю стабилизировалось. В общей сети это порядка 108—109 тыс. человек и порядка где-то 2,5 тыс. человек — в реанимационных отделениях», — приводит РИА Новости слова Мурашко.
Он отметил, что перегрузки в реанимационных отделениях нет.
Мурашко добавил, что федеральные специалисты консультируют каждого пациента, находящегося на реанимационной койке, на искусственной вентиляции лёгких.
Ранее Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса.