В МИД заявили об усилении военной активности НАТО в Арктике

Страны Североатлантического альянса за пять лет вдвое усилили военную активность в северных широтах. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на посла по особым поручениям МИД России по вопросам международного сотрудничества в Арктике Николая Корчунова.

«По имеющимся оценкам, за последние пять лет страны НАТО в два раза увеличили количество военных учений и других мероприятий боевой подготовки в высоких широтах», — сказал он.

Также Корчунов сообщил, что к участию в мероприятиях НАТО всё чаще привлекаются неарктические страны.

Он добавил, что происходит наращивание иностранных контингентов, дислоцированных на территориях стран НАТО.

Ранее в Госдепартаменте США заявили о необходимости «ответа» на присутствие России в Арктике.