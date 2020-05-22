В МИД заявили об усилении военной активности НАТО в Арктике
- РИА Новости
«По имеющимся оценкам, за последние пять лет страны НАТО в два раза увеличили количество военных учений и других мероприятий боевой подготовки в высоких широтах», — сказал он.
Также Корчунов сообщил, что к участию в мероприятиях НАТО всё чаще привлекаются неарктические страны.
Он добавил, что происходит наращивание иностранных контингентов, дислоцированных на территориях стран НАТО.
Ранее в Госдепартаменте США заявили о необходимости «ответа» на присутствие России в Арктике.