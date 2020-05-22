В МИД заявили об усилении военной активности НАТО в Арктике

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Страны Североатлантического альянса за пять лет вдвое усилили военную активность в северных широтах. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на посла по особым поручениям МИД России по вопросам международного сотрудничества в Арктике Николая Корчунова.
В МИД заявили об усилении военной активности НАТО в Арктике
  • РИА Новости

«По имеющимся оценкам, за последние пять лет страны НАТО в два раза увеличили количество военных учений и других мероприятий боевой подготовки в высоких широтах», — сказал он.

Также Корчунов сообщил, что к участию в мероприятиях НАТО всё чаще привлекаются неарктические страны.

Он добавил, что происходит наращивание иностранных контингентов, дислоцированных на территориях стран НАТО.

Ранее в Госдепартаменте США заявили о необходимости «ответа» на присутствие России в Арктике.

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