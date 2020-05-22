В Крыму прокомментировали ситуацию с коронавирусом
- РИА Новости
По её словам, на сегодняшний день под медицинским наблюдением находятся 2017 человек. Из них на дому — 1042 человека, в стационарах — 294 человека и в обсерваторах — 681 человек.
Вице-премьер уточнила, что с учётом десяти выявленных за последние сутки инфицированных, в Республике Крым 324 человека с подтвержденным COVID-19.
«Из них 187 продолжают лечение, 130 выздоровели, и в тяжёлом состоянии по-прежнему находятся четыре человека. Большая часть тех, которые находятся в стационарах, в состоянии средней степени тяжести», — приводит «Крыминформ» слова Елены Романовской.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН выразил мнение, что Россия, скорее всего, прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 и вышла на плато.