В Крыму прокомментировали ситуацию с коронавирусом

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Вице-премьер — министр труда и соцзащиты республики Крым Елена Романовская заявила, что число лиц, подлежащих медицинскому наблюдению в связи с опасностью заражения коронавирусной инфекцией, снова превысило 2 тыс. человек.
В Крыму прокомментировали ситуацию с коронавирусом
  • РИА Новости

По её словам, на сегодняшний день под медицинским наблюдением находятся 2017 человек. Из них на дому — 1042 человека, в стационарах — 294 человека и в обсерваторах — 681 человек.

Вице-премьер уточнила, что с учётом десяти выявленных за последние сутки инфицированных, в Республике Крым 324 человека с подтвержденным COVID-19.

«Из них 187 продолжают лечение, 130 выздоровели, и в тяжёлом состоянии по-прежнему находятся четыре человека. Большая часть тех, которые находятся в стационарах, в состоянии средней степени тяжести», — приводит «Крыминформ» слова Елены Романовской.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН выразил мнение, что Россия, скорее всего, прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 и вышла на плато.

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