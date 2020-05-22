В МВД сообщили о возбуждении дела об организации занятия проституцией
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- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД, при обысках в квартирах фигурантов обнаружены тетради и блокноты с записями, десятки мобильных телефонов, ноутбуки и деньги, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.
Накануне сообщалось, что в Москве вновь задержали издателя журнала «Флирт» Дмитрия Зяблицева. Он подозревается в организации проституции в Москве и Московской области. Как отмечалось, вместе с ним были задержаны ещё семь человек: Филипп Соколовский и шесть девушек.