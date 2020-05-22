В МВД сообщили о возбуждении дела об организации занятия проституцией

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В Москве возбуждено уголовное дело «Организация занятия проституцией». По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, в результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны восемь подозреваемых: предполагаемый организатор и его помощники.
В МВД сообщили о возбуждении дела об организации занятия проституцией
  • © Алексей Ничукин
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД, при обысках в квартирах фигурантов обнаружены тетради и блокноты с записями, десятки мобильных телефонов, ноутбуки и деньги, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

Накануне сообщалось, что в Москве вновь задержали издателя журнала «Флирт» Дмитрия Зяблицева. Он подозревается в организации проституции в Москве и Московской области. Как отмечалось, вместе с ним были задержаны ещё семь человек: Филипп Соколовский и шесть девушек.

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