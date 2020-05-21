Источник рассказал о задержании издателя журнала «Флирт»

В Москве вновь задержали издателя журнала «Флирт» Дмитрия Зяблицева. Он подозревается в организации проституции в Москве и Московской области.

Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах.

Как отмечается, вместе с ним были задержаны ещё семь человек: Филипп Соколовский и шесть девушек.

По данным следствия, Зяблицев совместно с Соколовским и группой неизвестных граждан начал заниматься рекламой интимных услуг в интернете в прошлом году. За это время Зяблицев заработал преступным путём более 47 млн рублей.

Уточняется, что задержанные девушки выполняли работу диспетчеров для связи с клиентами.

По данным источника, в настоящее время Зяблицев отпущен под подписку о невыезде.

27 июня 2017 года Симоновский суд Москвы приговорил к трём годам колонии издателя журнала «Флирт» Дмитрия Зяблицева и к двум годам условно — его гражданскую жену, главного редактора издания Станиславу Казакову по обвинению в организации проституции.