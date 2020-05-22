В Саратове суд вынес приговор по делу о двух изнасилованиях

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В СК Саратовской области рассказали, что суд приговорил 54-летнего жителя Саратова к 12 годам заключения в колонии строгого режима за изнасилование женщины и несовершеннолетней девушки.
В Саратове суд вынес приговор по делу о двух изнасилованиях
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

Как передаёт Nation News со ссылкой на пресс-службу ведомства, в 2018 году преступник изнасиловал женщину, предоставлявшую услуги по лечебному массажу, с которой познакомился через социальные сети.

По данным областного СК, он также совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 15-летней школьницы, которой рассказал в интернете, что предоставляет подросткам возможность заработать деньги.

Как отмечается, злоумышленник угрожал жертвам, что выложит кадры видео с их участием в интернет.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области вынесли приговор по делу об изнасиловании.

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