В Курганской области вынесли приговор по делу об изнасиловании

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Курганский городской суд вынес приговор по делу об изнасиловании, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
В Курганской области вынесли приговор по делу об изнасиловании
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

Преступление было совершено в апреле 2005 года. Потерпевшая попросила незнакомых мужчин довезти её до дома. Вместо этого они отвезли её в частный дом.

Соучастника осудили в апреле 2007-го. Второго обвиняемого задержали в июне 2019 года. Он жил в Екатеринбурге. Его приговорили к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Мужчина свою вину не признал. Вердикт не вступил в законную силу.

В 2019 году «Ридус» сообщал, что в Ижевске вынесли приговор обвиняемому в изнасиловании пациентки врачу.

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