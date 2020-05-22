В Петербурге проводят проверку по факту обнаружения тел двух подростков

В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу рассказали о проверке после обнаружения тел двух подростков в многоэтажном доме в Петроградском районе.

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В результате проверки были установлены личности погибших.

По данным правоохранителей, оба несовершеннолетних состояли на учёте в ПНД.

Следов насилия на телах не обнаружено, они отправлены в морг для дальнейшей экспертизы.

На месте инцидента работают следователи.

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