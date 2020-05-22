В Петербурге проводят проверку по факту обнаружения тел двух подростков
- РИА Новости
Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В результате проверки были установлены личности погибших.
По данным правоохранителей, оба несовершеннолетних состояли на учёте в ПНД.
Следов насилия на телах не обнаружено, они отправлены в морг для дальнейшей экспертизы.
На месте инцидента работают следователи.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области раскрыли убийство, которое было совершено в 1990 году.