В Тюменской области раскрыли убийство, совершённое в 1990 году

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В Тюменской области раскрыли убийство, которое было совершено в 1990 году.
В Тюменской области раскрыли убийство, совершённое в 1990 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное СУ СК России.

По версии следователей, осенью 1990 года три местных жителя решили ограбить одного из пассажиров железнодорожного вокзала. Их жертвой стал 38-летний мужчина, направлявшийся из Нижневартовска в Свердловск.

Работа по делу не прекращалась. Злоумышленниками оказались ранее судимые тюменцы, один из них находился в заключении.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу», — заявили в ведомстве.

В ноябре 2019 года портал Nation News сообщал, что житель Пермского края задержан по подозрению в убийстве беременной жены и трёхлетнего сына.

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