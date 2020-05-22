В Госдуме прокомментировали ситуацию с реализацией нацпроектов

Член комитета Государственной думы России по бюджету и налогам Евгений Фёдоров прокомментировал ситуацию с реализацией нацпроектов.

«Практически все нацпроекты социальные, они с экономикой почти не связаны. Ориентируются в первую очередь на социальные показатели. Соответственно, в медицине, образовании и соцполитике должны быть исполнены пункты планов нацпроектов. Исполнявший некоторое время обязанности премьер-министра Андрей Белоусов довольно жёстко критиковал министров за задержки в реализации этих инициатив и был совершенно прав», — подчеркнул парламентарий в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его мнению, в настоящий момент внимание прежде всего сосредоточено на иностранных сигналах от ВОЗ, а реализация нацпроектов отошла на второй план.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что реализация национальных проектов не снимается с повестки дня, но при этом возможно внесение каких-то корректировок.