В Госдуме прокомментировали ситуацию с реализацией нацпроектов

Короткая ссылка
Член комитета Государственной думы России по бюджету и налогам Евгений Фёдоров прокомментировал ситуацию с реализацией нацпроектов.
В Госдуме прокомментировали ситуацию с реализацией нацпроектов
  • РИА Новости

«Практически все нацпроекты социальные, они с экономикой почти не связаны. Ориентируются в первую очередь на социальные показатели. Соответственно, в медицине, образовании и соцполитике должны быть исполнены пункты планов нацпроектов. Исполнявший некоторое время обязанности премьер-министра Андрей Белоусов довольно жёстко критиковал министров за задержки в реализации этих инициатив и был совершенно прав», — подчеркнул парламентарий в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его мнению, в настоящий момент внимание прежде всего сосредоточено на иностранных сигналах от ВОЗ, а реализация нацпроектов отошла на второй план.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что реализация национальных проектов не снимается с повестки дня, но при этом возможно внесение каких-то корректировок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить