Песков не исключил корректировки в реализации нацпроектов

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что реализация национальных проектов не снимается с повестки дня, но при этом возможно внесение каких-то корректировок.

«Очевидно, что при составлении национального плана развития экономики будут приниматься во внимание те задачи, те бюджетные траты, которые были запланированы в связи с национальными проектами», — цитируют vesti.ru Пескова.

При этом он отметил, что «нельзя исключать, что будут вноситься какие-то корректировки», но, по его словам, «на сами стратегические задачи реализации нацпроектов это не повлияет никоим образом».

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии исполняют 50 нацпроектов на общую сумму 16,4 млрд рублей.