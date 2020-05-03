Песков не исключил корректировки в реализации нацпроектов

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что реализация национальных проектов не снимается с повестки дня, но при этом возможно внесение каких-то корректировок.
Песков не исключил корректировки в реализации нацпроектов
  • Reuters

«Очевидно, что при составлении национального плана развития экономики будут приниматься во внимание те задачи, те бюджетные траты, которые были запланированы в связи с национальными проектами», — цитируют vesti.ru Пескова.

При этом он отметил, что «нельзя исключать, что будут вноситься какие-то корректировки», но, по его словам, «на сами стратегические задачи реализации нацпроектов это не повлияет никоим образом».

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии исполняют 50 нацпроектов на общую сумму 16,4 млрд рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить