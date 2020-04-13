В Удмуртии рассказали о ходе реализации нацпроектов в 2020 году

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В Удмуртии рассказали о ходе реализации национальных проектов в 2020 году.
В Удмуртии рассказали о ходе реализации нацпроектов в 2020 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

В настоящее время в регионе исполняют 50 нацпроектов на общую сумму 16,4 млрд рублей.

«На сегодняшний момент кассовое исполнение составляет 1 млрд 761 млн рублей. Это соответствует графику, это 17% от общего объёма финансирования, который был предусмотрен», — заявил председатель республиканского правительства Ярослав Семёнов на аппаратном совещании.

По его словам, по всем нацпроектам выполнение идёт в соответствии с графиком, некоторые региональные проекты идут с опережением.

Ранее, как сообщало Mkset.ru, в Башкирии рассказали об итогах реализации нацпроектов в 2019 году.

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