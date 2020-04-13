В Удмуртии рассказали о ходе реализации нацпроектов в 2020 году
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
В настоящее время в регионе исполняют 50 нацпроектов на общую сумму 16,4 млрд рублей.
«На сегодняшний момент кассовое исполнение составляет 1 млрд 761 млн рублей. Это соответствует графику, это 17% от общего объёма финансирования, который был предусмотрен», — заявил председатель республиканского правительства Ярослав Семёнов на аппаратном совещании.
По его словам, по всем нацпроектам выполнение идёт в соответствии с графиком, некоторые региональные проекты идут с опережением.
Ранее, как сообщало Mkset.ru, в Башкирии рассказали об итогах реализации нацпроектов в 2019 году.