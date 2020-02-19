В Башкирии рассказали об итогах реализации нацпроектов в 2019 году

На расширенном заседании президиума правительства Башкирии рассказали об итогах реализации нацпроектов в 2019 году.

Об этом сообщает Mkset.ru.

«Если говорить о реализации национальных проектов, прошлый год в целом для республики можно охарактеризовать вводом значительного количества новых социально значимых объектов», — заявил первый заместитель премьер-министра региона Андрей Назаров.

По его словам, это 21 школа, 22 детсада, две детские поликлиники, 33 фельдшерско-акушерских пункта, пять сельских домов культуры, а также благоустройство 185 общественных территорий.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии направят более 443 млн рублей на нацпроект «Жильё и городская среда» в 2020 году.