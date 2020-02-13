В Удмуртии направят более 443 млн рублей на нацпроект «Жильё и городская среда» в 2020 году

Короткая ссылка
В Удмуртии направят более 443 млн рублей на национальный проект «Жильё и городская среда» в 2020 году.
В Удмуртии направят более 443 млн рублей на нацпроект «Жильё и городская среда» в 2020 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Из федерального бюджета уже выделили 430 млн рублей, из республиканского — 13 млн рублей.

В общей сложности должно быть благоустроено 174 дворовых территории и около 100 общественных пространств.

Ранее Inkazan.ru сообщал, что Татарстан занял пятое место в рейтинге российских регионов по вводу жилья в 2019 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить