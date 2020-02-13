В Удмуртии направят более 443 млн рублей на нацпроект «Жильё и городская среда» в 2020 году

В Удмуртии направят более 443 млн рублей на национальный проект «Жильё и городская среда» в 2020 году.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Из федерального бюджета уже выделили 430 млн рублей, из республиканского — 13 млн рублей.

В общей сложности должно быть благоустроено 174 дворовых территории и около 100 общественных пространств.

Ранее Inkazan.ru сообщал, что Татарстан занял пятое место в рейтинге российских регионов по вводу жилья в 2019 году.