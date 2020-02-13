В Удмуртии направят более 443 млн рублей на нацпроект «Жильё и городская среда» в 2020 году
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
Из федерального бюджета уже выделили 430 млн рублей, из республиканского — 13 млн рублей.
В общей сложности должно быть благоустроено 174 дворовых территории и около 100 общественных пространств.
Ранее Inkazan.ru сообщал, что Татарстан занял пятое место в рейтинге российских регионов по вводу жилья в 2019 году.