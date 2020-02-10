Татарстан занял пятое место в рейтинге регионов по вводу жилья в 2019 году

Татарстан занял пятое место в рейтинге российских регионов по вводу жилья в 2019 году.

Об этом сообщает Inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу Министерства строительства России.

Всего в республике ввели 2,67 млн кв. м жилой недвижимости. Лидером признана Московская область (8,61 млн кв. м).

Далее следуют Москва (5,02 млн кв. м), Краснодарский край (4,48 млн кв. м) и Санкт-Петербург (3,47 млн кв. м).

В общей сложности в России по итогам года в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» ввели 80,3 млн кв. м жилья, что на 6,1% больше, чем в предыдущем году.

Ранее НСН сообщала, что в Москве заявили об увеличении спроса на аренду участков под индивидуальное строительство.