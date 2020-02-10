Татарстан занял пятое место в рейтинге регионов по вводу жилья в 2019 году
- РИА Новости
Об этом сообщает Inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу Министерства строительства России.
Всего в республике ввели 2,67 млн кв. м жилой недвижимости. Лидером признана Московская область (8,61 млн кв. м).
Далее следуют Москва (5,02 млн кв. м), Краснодарский край (4,48 млн кв. м) и Санкт-Петербург (3,47 млн кв. м).
В общей сложности в России по итогам года в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» ввели 80,3 млн кв. м жилья, что на 6,1% больше, чем в предыдущем году.
Ранее НСН сообщала, что в Москве заявили об увеличении спроса на аренду участков под индивидуальное строительство.