В Москве заявили об увеличении спроса на аренду участков под индивидуальное строительство
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«На последних семи аукционах такого типа средняя конкуренция составила семь участников на лот, максимальная — 12», — заявил заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
Он отметил, что много вопросов об ИЖС поступает и в инвестиционный киоск: люди интересуются размером ставки арендной платы и налогом на имущество.
По его словам, в декабре с вопросами о земельных торгах поступило 135 обращений против 51 в июле.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области ввели в эксплуатацию 458 многоквартирных домов с начала 2019 года.