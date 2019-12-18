В Москве заявили об увеличении спроса на аренду участков под индивидуальное строительство

Увеличение спроса на аренду участков под индивидуальное жилищное строительство отмечено на аукционах, организованных Департаментом Москвы по конкурентной политике. Об этом сообщает НСН.

«На последних семи аукционах такого типа средняя конкуренция составила семь участников на лот, максимальная — 12», — заявил заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Он отметил, что много вопросов об ИЖС поступает и в инвестиционный киоск: люди интересуются размером ставки арендной платы и налогом на имущество.

По его словам, в декабре с вопросами о земельных торгах поступило 135 обращений против 51 в июле.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области ввели в эксплуатацию 458 многоквартирных домов с начала 2019 года.