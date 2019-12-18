В Москве заявили об увеличении спроса на аренду участков под индивидуальное строительство

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Увеличение спроса на аренду участков под индивидуальное жилищное строительство отмечено на аукционах, организованных Департаментом Москвы по конкурентной политике. Об этом сообщает НСН.
В Москве заявили об увеличении спроса на аренду участков под индивидуальное строительство
  • ©pixabay.com

«На последних семи аукционах такого типа средняя конкуренция составила семь участников на лот, максимальная — 12», — заявил заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Он отметил, что много вопросов об ИЖС поступает и в инвестиционный киоск: люди интересуются размером ставки арендной платы и налогом на имущество.

По его словам, в декабре с вопросами о земельных торгах поступило 135 обращений против 51 в июле.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области ввели в эксплуатацию 458 многоквартирных домов с начала 2019 года.

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