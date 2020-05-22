В России число выздоровевших после COVID-19 достигло почти 100 тысяч
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Указывается, что за весь период выздоровели 99 825 человек, переболевших COVID-19.
Накануне сообщалось о 7289 пациентах, выписанных после лечения от коронавируса.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что пять препаратов для лечения коронавируса проходят клинические испытания в России.
Вирусолог Института имени Гамалеи, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Виктор Зуев в беседе с НСН спрогнозировал очерёдность вакцинации от коронавируса.